Milan, rossoneri a Verona: da Michelangelo Albertazzi a Nikola Kalinic

Negli ultimi anni, tanti ex rossoneri hanno fatto calcio a Verona, prima avversaria della squadra di Stefano Pioli al ritorno in campo dopo la pausa per le Nazionali. Nel 2015 è passato al Verona un difensore anni fa molto promettente ma ora svincolato, Michelangelo Albertazzi. Il record di ex rossoneri nella rosa dell'Hellas appartiene alla stagione del ritorno dei gialloblù in Serie A, campionato 2017-18.

Erano ben sei: oltre ad Albertazzi, anche i noti e quotati Alessio Cerci, Giampaolo Pazzini e i più giovani Simone Calvano e Gian Filippo Felicioli, senza dimenticare il portiere Ferdinando Coppola. Come facile immaginare, quanti racconti intrecciati fra loro sugli anni trascorsi a Milanello...

Sarà stato così anche nel Verona 2019-20, quando nella rosa veneta si sono ritrovati nella stessa annata Salvatore Bocchetti (rossonero nella seconda parte della stagione 2014-15), Fabio Borini (al Milan dall'estate 2017 al gennaio 2020) e Matteo Pessina. Anche nel Verona di oggi c'è un ex milanista, Nikola Kalinić, il centravanti croato protagonista di una stagione sfortunata nel 2017-18.

I rossoneri, però in questo caso, dovranno fare attenzione anche agli ex interisti delle giovanili Faraoni e Bessa, oltre a due attaccanti come Lasagna (la porta rossonera lo conosce bene) e il Cholito Simeone che in passato è stato allenato a Firenze proprio da Stefano Pioli.