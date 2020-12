Milan, Saelemaekers fuori dieci giorni: si scalda Diaz

Il 2021 del Milan comincerà all’insegna dell’emergenza. Alla lista degli infortunati, infatti, si è aggiunto Saelemaekers. Come riporta Tuttosport, l’esterno belga sarà indisponibile per dieci giorni a causa di una lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra (Brahim Diaz prima opzione per sostituirlo). Per la gara con il Benevento è in dubbio anche Castillejo, che ieri si è allenato ancora a parte.