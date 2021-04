Milan, Saelemaekers in un anno ha raddoppiato il suo valore

Arrivato a gennaio 2020 nell’indifferenza generale, Alexis Saelemaekers, in poco più di un anno, ha raddoppiato il valore del suo cartellino. Nel mercato invernale dello scorso anno, il Milan prese il belga in prestito dall’Anderlecht per circa 3,5 milioni di euro, riscattandolo poi in estate per altri 4 milioni di euro. In totale dunque, l’operazione è costata al Diavolo poco meno di 8 milioni di euro. Ora, dopo 50 presenze e 4 reti, il valore del classe 1999 è più che raddoppiato. Infatti, come riporta Transfermarkt, l’attuale valore di mercato di Saelemaekers è di 18 milioni di euro. Un buon affare per il Milan dato che il 22enne può ricoprire tutti i ruoli sulla fascia destra, e all’occorrenza è stato utilizzato anche sulla trequarti di sinistra.