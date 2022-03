Milan, San Siro registra il +15% di riempimento rispetto al pre-pandemia

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Avvicinata quota 800mila presenze stagionali contro l’Empoli, San Siro finirà per accogliere oltre un milione di tifosi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando del Milan e dell'entusiasmo ritrovato del popolo rossonero, che in questa stagione ha sempre riempito il Meazza. Come sottolinea la rosea, siamo già al +15% sul tasso di riempimento rispetto al pre-pandemia. Un dato di tutto rispetto se si considerano le limitazioni alla capienza.