Milan, contro il Sassuolo il primo assist stagionale di Luka Modric

In occasione della rete di Adrien Rabiot contro il Sassuolo, Luka Modric ha fornito il suo primo assist stagionale

Il Milan è passato in vantaggio contro il Sassuolo grazie ad un bel gol di Adrien Rabiot, che ha battuto Muric con un sinistro potente che si è insaccato sul primo palo. Il passaggio decisivo per la rete del centrocampista francese è stato di Luka Modric, entrato in campo ad inizio secondo tempo al posto di Pervis Estupinan, il quale ha regalato così il suo primo assist stagionale.

Intervistato da Sky nel post-partita di Sassuolo-Milan, Ruben Amorim ha commentato così la fase offensiva del Diavolo: "Ora stiamo lavorando sulla costruzione e la cosa si vede in alcune fasi della partita. Dobbiamo però lavorare meglio sulle combinazioni nell'ultimo terzo di campo; effettivamente a volte loro sono riusciti a chiuderci a centrocampo e a sbarrarci la strada sulla nostra catena di sinistra, e in quei frangenti avremmo dovuto ricominciare a cercare un po' di più il giocatore dentro il campo. Ci stiamo provando e diciamo che questo è l'ultimo, o comunque uno degli ultimi step, per arrivare a calciare in porta più spesso e con maggiore pericolosità".