Milan-Sassuolo, i precedenti tra le due squadre

Tra due giorni, il Milan scenderà in campo a San Siro per l’ultima partita del 2023: di fronte avrà un Sassuolo che in stagione ha già fatto passare le pene dell'inferno a Inter e Juventus, vincendo in entrambe le partite. Milan-Sassuolo conta 21 precedenti tra Serie A e Coppa Italia. Bomber dell’incontro è ovviamente Domenico Berardi, con 11 reti realizzate contro i rossoneri. Il Milan è la squadra contro la quale l'esterno della nazionale italiana ha segnato di più.

In totale, nei 21 precedenti tra le due squadre, si contano 11 vittorie del Milan, 7 vittorie del Sassuolo e 3 pareggi. Anche se nelle ultime tre stagioni è il Sassuolo ad aver avuto la meglio in quel di San Siro, con tre vittorie consecutive. La vittoria del Milan in casa contro i neroverdi manca dal 2019.