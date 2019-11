Milan senza 6 giocatori: ecco la probabile formazione anti-Napoli

Tra quattro ore il Milan scenderà in campo contro il Napoli, una sfida senza appello per entrambe le squadre. I rossoneri devono rinunciare a 6 giocatori, Bennacer e Calhanoglu per squalifica, ma anche Castillejo, Borini, Duarte e Rodriguez per infortunio. Ecco le probabile formazione di Pioli:

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura.