Milan, senza Champions tutti a rischio. Gazzetta: "Da Pioli a Maldini e Massara"

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, fa il punto della situazione in merito al futuro del Milan. Con la classifica che parla di piena lotta per la Champions, nessuno ha il futuro assicurato. Per il club rossonero è infatti fondamentale centrare la qualificazione: non arrivare al quarto posto, come spiega la Rosea, significherebbe una perdita di circa 30 milioni. Fare la Champions costantemente è una condizione fondamentale per un progetto di alto livello. Senza, tutti sarebbero messi in discussione. Dal tecnico Stefano Pioli ai dirigenti Madini e Massara, e le sorprese non potrebbero essere escluse a priori.