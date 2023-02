Milan, senza la Champions League il rischio è non incassare 30 milioni di euro

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

La Champions League è a rischio per il Milan, soprattutto dopo il ko di ieri contro l'Inter. Come spiega CalcioeFinanza.it, per i conti dei rossoneri non approdare nella massima competizione per club in Europa sarebbe un problema non da poco. Dal bilancio 2022 si evince infatti che la società ha incassato quasi 45 milioni di euro uscendo nella fase a gironi, mentre quest'anno sono già stati raggiunti i 60 milioni.

La cifra minima comunque garantita dall'accesso in Champions è di 30,61 milioni di euro, non certo un numero irrilevante. Ben 15,64 derivano dal bonus partecipazione, 10,24 dal ranking storico, 2 dal market pool 1 e 2,73 dal market pool 2.