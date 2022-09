Milan, serata di esordi a Salisburgo: prima in rossonero per Dest, debutto in Champions League per Pobega

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' stata una serata di debutti a Salisburgo per due giocatori del Milan, vale a dire Sergino Dest e Tommaso Pobega: il terzino americano, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona nelle ultime ore del mercato estivo, ha infatti fatto il suo esordio assoluto in maglia rossonera, mentre il giovane centrocampista ha collezionato la sua prima presenza in Champions League.