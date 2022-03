Milan, sesta vittoria negli scontri diretti: sono 21 i punti conquistati in dieci partite

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la vittoria ottenuta al Maradona contro il Napoli, il Milan è ritornato in testa alla classifica con 60 punti. Per i rossoneri si tratta della sesta vittoria in dieci scontri diretti giocati in stagione, dai quali la formazione di Pioli ha ricavato complessivamente 21 punti. Di seguito il resoconto degli incontri giocati:



Roma 6 punti (VV)

Inter 4 punti (NV)

Lazio 3 punti (V)

Atalanta 3 punti (V)

Napoli 3 punti (PV)

Juventus 2 punti (NN)