Milan, sette partite determinanti per la Champions League

Le ultime sette partite saranno determinati per l’arrivo in Champions del Milan. Oggi la squadra di Pioli è seconda, ma il vantaggio sulla quinta (il Napoli) è di soli quattro punti. Dunque, come sottolinea Tuttosport, dalla sfida di domani contro il Genoa fino al termine del campionato, ogni gara sarà decisiva per tornare nell’Europa che conta. Anche perché il calendario dei rossoneri non è così in discesa: dopo il turno infrasettimanale di mercoledì contro il Sassuolo, Ibra e compagni affronteranno in trasferta la Lazio: sarà il primo scontro diretto Champions. Ne seguiranno altri due, a Torino con la Juventus (a inizio maggio) e a Bergamo all’ultima giornata.