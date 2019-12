Milan, settimana prossima attesa la risposta di Ibrahimovic

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, da Casa Milan filtra ottimismo. Le sensazioni sono positive, ma nessuno vuole sbilanciarsi troppo: settimana prossima la società di Via Aldo Rossi vuole una risposta definitiva. In caso di sì finale, Ibra potrebbe mettersi subito a disposizione di Pioli. Svincolatosi dai Galaxy, infatti, sarebbe disponibile per allenarsi subito a Milanello.