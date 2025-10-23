Milan, settimana prossima Jashari si sottoporrà all’esame radiografico che deve certificare la completa calcificazione dell’osso

Prosegue bene il percorso di recupero di Ardon Jashari, out da fine agosto per la frattura composta del perone destro rimediata in allenamento dopo uno scontro con Santiago Gimenez. Come riporta gazzetta.it, lo svizzero sta correndo sul campo con le scarpe da calcio e questo è all'ultimo step prima della fine della riatletizzazione e del ritorno in gruppo.

Settimana prossima, il giocatore, arrivato in estate al Milan dopo una trattativa infinita con il Club Brugge, si sottoporrà all’esame radiografico che deve certificare la completa calcificazione dell’osso, necessaria per poter forzare. Se avrà il via libera potrà tornare ad allenarsi in gruppo e poi tornare a disposizione di Max Allegri: l'obiettivo concreto di Jashari è andare in panchina l'8 novembre nella gara in casa del Parma.

