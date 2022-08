Milan, sfondato il muro dei 200 punti da dopo il lockdown

MilanNews.it

Il Milan di Pioli continua a inanellare vittorie e numeri importanti. Con la vittoria contro il Bologna, infatti, i rossoneri hanno sfondato il muro dei 200 punti in campionato da dopo la ripresa post-lockdown in avanti. Da quel Lecce-Milan del 22 giugno 2020 (1-4, Castillejo, Bonaventura, Rebic, Leao) i rossoneri hanno conquistato la bellezza di 202 punti complessivi in Serie A.