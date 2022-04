MilanNews.it

Con questo nuovo stop dovuto ad un sovraccarico al ginocchio sinistro che lo costringerà ai box per almeno una decina di giorni, si allunga la lista delle partite saltate in questa stagione da Zlatan Ibrahimovic: come riporta l'edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, siamo già intorno al 40%.