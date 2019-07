Milan, si avvicina il rientro di Bonaventura

Si avvicina il rientro di Bonaventura. Come riporta Tuttosport, il centrocampista rossonero - fermo dal 27 novembre scorso - ha iniziato a correre con regolarità sui campi di Milanello. Il lavoro svolto in questi mesi (anche in vacanza) ha dato i suoi frutti: l’obiettivo è quello di essere pienamente a disposizione di Giampaolo a settembre. Il Milan, infatti, non vuole correre rischi e non forzerà il rientro di Jack.