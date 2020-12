Milan, si rivede Leao. Per Ibra decisivi i prossimi due allenamenti

Sarà un Milan rivoluzionato quello che affronterà stasera lo Sparta Praga in Europa League. Stefano Pioli ha intenzione di dare spazio a chi ha giocato poco e lasciare a riposo i titolari per evitare infortuni e spiacevoli problemi e infatti ha lasciato a casa Donnarumma, Romagnoli e Calhanoglu. La buona notizia è il ritorno di Rafael Leao tra i convocati e stasera potrebbe anche giocare uno spezzone di partita, probabilmente nella ripresa: “Rafa sta meglio, è disponibile e convocato, il mio obiettivo è dargli uno spezzone di gara dopo tre settimane di assenza”. Il portoghese ha saltato 5 match di fila (due di Europa League e tre di campionato) e ora ha bisogno di giocare per completare il recupero atletico.

Per Ibrahimovic sarà importante l’allenamento di domani e sabato per capire lo stato di forma. Il giocatore sta meglio e ha quasi recuperato dalla lesione al bicipite femorale, c’è grande attesa per il suo rientro. Ha messo il Parma nel mirino e proverà ad esserci. Anche Bennacer dovrebbe rientrare nei convocati contro gialloblù: “Bennacer ha avuto ancora qualche problemino e non sarà convocato contro lo Sparta Praga, ma riprenderà a lavorare in gruppo venerdì in vista del Parma", ha detto Pioli.

Tuttavia il Milan non vuole chiudere l’esperienza nel girone H con una sconfitta e in teoria potrebbe arrivare ancora primo con una vittoria e contemporaneamente un pari o sconfitta del Lille contro il Celtic. “Siamo tanti, non tutti possono giocare ma domani ci sarà sicuramente spazio per chi finora è sceso meno in campo e sono sicuro che tutti si faranno trovare pronti, perché sono ottimi professionisti", ha spiegato Pioli. Stasera spazio a giocatori come Conti e Duarte che hanno giocato pochissimo, in avanti Colombo dovrebbe essere la punta titolare: “C'è grande competitività in gruppo, avevo chiesto alla società di avere più titolari possibili visti i molti impegni e sono stato accontentato, domani andrà in campo una formazione competitiva che cercherà di fare la partita e di vincere. Solamente da fuori si può pensare che ci sia qualcuno che non è protagonista del nostro momento”.