Milan, si torna in campo già mercoledì: a San Siro arriverà il Venezia

Dopo il pareggio contro la Juventus nel match di ieri sera, il Milan tornerà subito in campo - e ancora per il campionato - mercoledì 22 settembre alle 20:45 contro il Venezia per il turno infrasettimanale valido per la quinta giornata della Serie A. La sfida tra rossoneri e lagunari sarà di scena a San Siro e in diretta su DAZN.