Milan, si valuta il futuro di Pobega: conferma o nuovo prestito

Tommaso Pobega farà rientro al Milan dopo aver contribuito alla salvezza dello Spezia con 20 partite e 6 gol. Un ottimo rendimento per essere la prima stagione in Serie A. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono particolarmente attenti ai giovani da valorizzare: Pobega, nazionale Under 21, potrebbe davvero crescere in rossonero, a meno che le parti non decidano di individuare una squadra che possa assicurargli un posto fisso.