Milan-Slavia ad alto rischio: 100 tifosi cechi "pericolosi" e... l'Eurolega di basket

Non sarà come la marea di tifosi francesi arrivati per seguire il Rennes circa tre settimane fa, ma anche lo Slavia Praga si presenta a Milano con un'ottima rappresentanza di tifosi e questa volta, rispetto alla civiltà dei fan bretoni, c'è qualche preoccupazione in più da parte dell'autorità competenti milanesi circa l'ordine pubblico in città. Come viene riportato dal Corriere della Sera questa mattina, saranno circa 4.300 i tifosi dello Slavia oggi a Milano, anche se il sito del club di Praga parla addirittura di cinquemila sostenitori in arrivo dalla capitale della Repubblica Ceca.

Nello specifico, il CorSera, parla di 100 soggetti noti alle autorità come "pericolosi". Inoltre, in occasione della trasferta all'Olimpico di Roma, lo scorso autunno, i tifosi cechi si resero protagonisti di episodi di disordine pubblico lasciandosi dietro diversi incidenti e anche qualche ferito. Per questo oggi la partita è ritenuta come ad alto rischio e ci sarà un dispiegamento importante di forze dell'ordine. Ad aumentare la soglia dell'attenzione c'è anche la presenza in città dei tifosi del Partizan Belgrado, arrivati a Milano per la partita di Eurolega di basket domani sera contro l'Olimpia Milano.