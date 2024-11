Milan, solo cinque successi nelle prime undici partite di Serie A (meno del 50%)

Il Milan è arrivato alla sosta di novembre per gli impegni delle nazionali con un pareggio per 3-3 in casa del Cagliari. I rossoneri hanno giocato finora undici partite e ne hanno vinte appena cinque, dunque poco meno del 50% (45,45% per la precisione). Si tratta di numeri assolutamente negativi per una squadra che ha buttato via troppi punti e che ora è settima in classifica a -8 dalla vetta e a -7 dal quarto posto. Vero che il Diavolo ha una partita in meno rispetto agli avversari (deve recuperare quella sul campo del Bologna), ma alla ripresa servirà cambiare marcia, altrimenti c'è il serio rischio di perdere il treno Champions.

Questo il tabellino di Cagliari-Milan di Serie A:

CAGLIARI-MILAN 3-3

Marcatori: 2’ Zortea, 15’ e 40’ Leao, 53’ e 89’ Zappa, 69’ Abraham.

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Palomino (dal 73’ Wieteska), Luperto, Augello; Makoumbou (dal 79’ Marin), Deiola; Zortea (dal 79’ Lapadula), Viola (dal 73’ Gaetano), Luvumbo; Piccoli (dal 79’ Pavoletti). A disp.: Ciocci, Scuffet; Azzi, Obert; Felici, Jankto, Prati, Mutandwa. All. Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal (dal 81’ Tomori), Thiaw, Pavlović, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Chukwueze (dal 65’ Loftus-Cheek), Pulisic (dal 81’ Musah), Leão (dal 81’ Okafor); Camarda (dal 65’ Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Terracciano. All. Fonseca.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 61’ Fofana, 90’+1 Theo.

Recupero: 3' 1T, 4’ 2T.