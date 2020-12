Milan, solo sette giocatori di movimento non hanno trovato ancora il gol in stagione

Dopo il gol di Ante Rebic, sedicesimo marcatore della stagione rossonera, sono solo sette i giocatori di movimento a non aver trovato ancora la rete: Kjaer, Bennacer, Gabbia, oltre a Maldini, Conti e Duarte. Nella rosa è presente anche Musacchio che, tuttavia, non è mai sceso in campo. Il minutaggio, com'è giusto segnalare, è stato molto basso anche per Maldini, Conti e Duarte.