Milan, spesso il primo gol nelle partite in casa è degli avversari

E' addirittura dal 31 ottobre che il Milan, Il successo per 1-0 sulla Spal, che i rossoneri non vanno in vantaggio in un match casalingo. Il Milan ha giocato 11 partite in casa, fino a questo momento, andando in vantaggio solo 5 volte a fronte di 6 svantaggio. Inter, Fiorentina, Lazio, Napoli, Udinese e Verona, infatti, hanno aperto le danze al Meazza contro i rossoneri e costringendo spesso il Milan a risultati deludenti. Contro le prime tre avversarie, infatti, la squadra di Pioli aveva perso la partita mentre nelle successive tre gare ha ottenuto 5 punti.