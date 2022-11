Milan-Spezia 2-1, Olivier Giroud votato MVP del match

Fonte: acmilan.com

Non poteva non essere Olivier Giroud il migliore in campo di Milan-Spezia: i tifosi rossoneri hanno premiato, su AC Milan Official App, l'attaccante francese, colui che ha deciso la partita con lo splendido gol del 2-1. Una rete, la quinta in campionato, che vale a Oli il secondo riconoscimento consecutivo dopo quello già conquistato al termine di Milan-Salisburgo.

Un gol da urlo, un colpo in acrobazia a premiare l'ottimo cross di Tonali - secondo e sul podio davanti a Theo Hernández - celebrato con un'esultanza incontenibile che ha fatto impazzire i 71.099 tifosi presenti a San Siro per il penultimo appuntamento del 2022.

Per Giroud un grande impatto nei 20' finali, nel momento di massimo sforzo del Milan dopo che Maldini aveva pareggiato il gol di Hernández. Una rete, arrivata dopo 88 minuti e 27 secondi, che è anche la più tardiva per Oli nel campionato italiano.

Il conteggio corre sempre più: con la rete allo Spezia sono 16 i centri di Giroud in Serie A con la maglia del Milan, cifra che sale a 23 contando tutte le competizioni (di cui nove in questa stagione). Passano i mesi, passano le stagioni, ma un campione come lui si conferma sempre decisivo quando chiamato in causa. Bravo Oli!