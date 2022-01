Milan-Spezia, la grande occasione di Ibra: il gol in casa gli manca dal 12 settembre

Fra poche ore il Milan scenderà in campo contro lo Spezia per disputare il suo match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Al centro dell’attacco ci sarà Zlatan Ibrahimovic, che torna titolare dopo aver saltato per squalifica la partita di Coppa Italia contro il Genoa. Ibra avrà una grande occasione, ossia quella di tornare al gol in casa. L’ultima marcatura a San Siro dello svedese, risale infatti al 12 settembre 2021, quando i rossoneri si imposero per 2-0 sulla Lazio.