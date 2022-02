Milan, staccati già 20mila biglietti per la Lazio. 6mila per la Sampdoria

Dopo le due gare interne a capienza ridotta, mentre sale l’attesa per il Derby di domani, i tifosi rossoneri si preparano ai prossimi match casalinghi, rispondendo ancora una volta presente: solo nella giornata di ieri sono stati staccati 6 mila biglietti per la sfida di domenica prossima alle 12.30 con la Samp, mentre per i quarti di finale di mercoledì alle 21 contro la Lazio già superata quota 20 mila e biglietti ancora disponibili su singletickets.acmilan.com e presso i punti vendita Vivaticket.