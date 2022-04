Milan, stasera quarto e ultimo derby stagionale che vale la finale. Info e dettagli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il quarto derby stagionale sarà senza via di scampo: dentro o fuori. Alle ore 21, Inter e Milan scenderanno in campo per decretare la prima finalista della Coppa Italia; all'andata finì 0-0, risultato che consente ai rossoneri di poter pareggiare con gol o di vincere per passare il turno. In caso di 0-0 si andrebbe ai supplementari ed, eventualmente, ai rigori.

Arbitrerà il match Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri, mentre il Quarto Uomo sarà Abisso. Mazzoleni sarà il VAR dell'incontro, con Tolfo Assistente VAR.

Sarà possibile seguire Inter-Milan in diretta su Canale5. MilanNews.it vi proporrà, inoltre, il consueto live testuale con tutte le azioni più importanti della partita.