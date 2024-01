Milan su Aguerd? Il West Ham non lo cede in prestito (ed è in Coppa d'Africa)

Milan e Roma hanno chiesto informazioni al West Ham per Nayef Aguerd, difensore marocchino che è attualmente impegnato in Coppa d'Africa. Gli Hammers non hanno intenzione di accettare proposte in prestito, ma solo a titolo definitivo. Difficile quindi che il centrale si possa spostare a gennaio, sia per una valutazione comunque parecchio alta, sia per la questione dell'extracomunitario: i rossoneri avevano valutato di prendere un difensore proveniente da fuori l'UE, ma questo avrebbe fatto saltare l'affare Popovic, sempre più in dirittura d'arrivo visto che è a parametro zero.

Su Aguerd, riferisce Sky Sport, ci sono anche alcuni club arabi. Pagato 35 milioni solamente un anno e mezzo fa dal Rennes, in questa stagione Aguerd ha disputato 16 partite di campionato, di fatto tutte da titolare. Nelle ultime tre invece non è stato inserito nella squadra proprio per la convocazione con il Marocco.

Insomma, al netto dei rumors che arrivano da Oltremanica, è molto complicato che Roma o Milan possano permettersi Aguerd. I rossoneri probabilmente sposteranno il budget inizialmente previsto per l'attaccante in difesa, anche grazie alle buone prestazioni di Jovic che potrebbero convincere gli operatori di mercato milanisti a non muovere troppo le acque in avanti, anche se Guirassy continua a essere un obiettivo sensibile.