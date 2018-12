Milan, Suso vuole restare. Ma quella clausola...

Il nome di Suso è collegato a doppio filo con le cronache di mercato. Lo spagnolo ha più volte ribadito la sua intenzione di rimanere a Milano, ma la clausola rescissoria da 38 milioni (valida solo per l’estero) presente sul suo contratto preoccupa i rossoneri. Per questo motivo, scrive Tuttosport, Leonardo e Maldini dovrebbero iniziare ad avviare in maniera più concreta i contatti con l’agente del giocatore per trovare una soluzione a questo problema. Il Milan potrebbe alzare l’ingaggio di Suso, prolungando di un anno la scadenza, a fronte di una cancellazione della clausola.