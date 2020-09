Milan, tamponi per tutti dopo la positività di Duarte: l’esito entro le 16

La positività al Coronavirus di Duarte ha un po’ scombussolato i piani di Pioli e del Milan. Tutti i componenti del gruppo squadra, risultati negativi a un primo giro di test, ieri pomeriggio hanno sostenuto di nuovo accertamenti e tamponi. Come riporta il Corriere della Sera, l’esito è previsto per oggi, entro le 16. Dopo quell’ora, infatti, senza l’esito dei tamponi non si potrà giocare.