Milan, tanti auguri a Calhanoglu, il turco compie 27 anni

Oggi in casa Milan si festeggia il compleanno di Hakan Calhanoglu. Il fantasista rossonero, che ha potuto festeggiare ieri in campo con 2 assist per i gol di Ante Rebic, compie 27 anni. Il club gli ha dedicato un post sui profili social. Calhanoglu, da quando veste la maglia rossonera, ha totalizzato 154 partite e messo a segno 29 gol. La nostra redazione si unisce agli auguri.

🇹🇷 27 for our ! Happy Birthday, @hakanc10



🇹🇷 E sono 27 per il nostro Hakan: tanti auguri Çalha #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/TCHpV9lURS — AC Milan (@acmilan) February 8, 2021