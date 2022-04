Milan, tanti auguri a Van Bommel: buon compleanno Generale

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mark Peter Gertruda Andreas Van Bommel, meglio conosciuto solo come Mark Van Bommel compie oggi 45 anni. Nato a Maasbracht in Olanda il 22 aprile 1977, il Generale – questo il suo soprannome – in carriera ha vestito anche la maglia del Milan per un anno e mezzo. Arrivato nel gennaio 2011, Van Bommel con i rossoneri ha totalizzato 50 presenze complessive, risultando fondamentale nella vittoria dello scudetto 2010/2011 con Massimiliano Allegri in panchina. Quest’anno aveva iniziato la stagione allenando il Wolfsburg. L’esperienza però è durata poco in quanto è arrivato l’esonero a fine ottobre. Il Milan gli fa gli auguri dedicandogli un post sui suoi profili social.