Milan, tanti auguri al giovane Roback: oggi compie 19 anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nato a Norrköping in Svezia il 3 maggio 2003, compie oggi 19 anni il giovane calciatore della Primavera del Milan, Emil Roback. Su consiglio di Zlatan Ibrahimovic, suo connazionale, la dirigenza rossonera prelevò il giovane talento nell’agosto 2020, per farlo crescere nella squadra Primavera. Di tanto in tanto Roback viene anche convocato con la prima squadra, con cui ha debuttato nei minuti finali di Milan-Genoa lo scorso 13 gennaio in Coppa Italia. La società di via Aldo Rossi dedica un post al giocatore per il suo compleanno facendogli gli auguri.