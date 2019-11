Milan, tegola Duarte: la sua stagione è di fatto compromessa

Nelle scorse ore, non sono arrivate buone notizie da Leo Duarte che si è infortunato una settimana fa in allenamento. La diagnosi finale è stata più seria del previsto: frattura del calcagno all’inserzione del tendine achilleo sinistro. Il giocatore è stato già operato in Svezia e i tempi di recupero sono stimati in 3-4 mesi. Come riferisce La Gazzetta dello Sport questa mattina, la stagione del difensore brasiliano è di fatto compromessa e quindi il club di via Aldo Rossi sarà costretto a gennaio a tornare sul mercato per prendere un centrale.