Milan, Theo è super anche con la Francia: gol decisivo e record. Il terzino è sempre più devastante

C’è tanto Milan nella finale del Mondiale che domenica vedrà l’Argentina e la Francia giocarsi il trofeo più ambito da ogni sportivo. Nella serata di ieri ancora una volta è stato un milanista a spingere la nazionale di Didier Deschamps con un gol di fondamentale importanza. E se per quattro volte ci ha pensato Olivier Giroud a trovare la zampata vincete (ieri un palo della punta milanista), stavolta è toccato ad un super Theo Hernandez siglare la rete del vantaggio. Dopo appena cinque minuti il rossonero si è trovato nella posizione giusta e al momento giusto per raccogliere un tiro rimpallato in area e battere il portiere marocchino Bounou in uscita. Il raddoppio nel finale con Kolo Muani per il 2-0 definitivo contro il Marocco.

Hernandez nel suo Mondiale ha raccolto un bottino di due assist e un gol, niente male per essere un terzino. L’ex Real Madrid è diventato il terzo difensore della storia francese a segnare e far assist in una singola edizione del Mondiale dopo Trésor (1982) e Lizarazu (1998). Inoltre la rete di Theo è il secondo più veloce messo a segno in una semifinale dal 1958. La rete che ha sbloccato il parziale è avvenuta al minuto 4:39, è seconda soltanto a quella messa a segno da Vavà per il Brasile in un match giocato proprio contro la Francia.

La crescita di Theo è evidente non solo in fase di spinta (con la sua forza fisica dirompente), ma anche in quella difensiva. Il merito va al Milan e al lavoro di Stefano Pioli che hanno migliorato tatticamente il giocatore, stagione dopo stagione con dedizione e cura maniacale dei dettagli. Ora è un terzino completo, fa gol e gioca con attenzione in difesa, ma soprattutto ha la possibilità di vincere un Mondiale insieme al compagno Olivier Giroud. Il Milan può essere sicuramente orgoglioso.