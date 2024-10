Milan, Thiaw non gioca dalla prima giornata di campionato contro il Torino quando fece autogol

vedi letture

Con Matteo Gabbia che non giocherà stasera contro l'Udinese per un fastidio muscolare, il favorito per fare coppia con Fikayo Tomori al centro della difesa del Milan è Malick Thiaw che sembra essere favorito su Strahinja Pavlovic. Il tedesco non gioca dalla prima giornata di campionato contro il Torino (17 agosto), match nel quale fece un autogol. Da quella partita in poi, l'ex Schalke 04 non ha più giocato nemmeno un minuto.

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE

Data: sabato 19 ottobre 2024

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it