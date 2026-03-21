Milan-Torino, Allegri si affiderà a Fullkrug: i numeri del tedesco dal suo arrivo

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Questo pomeriggio il Milan ospiterà il Torino a San Siro, e Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Rafael Leao. Come ricorda l'edizione odierna di Tuttosport, al suo posto dovrebbe esserci Niclas Fullkrug.

L'attaccante non ha avuto molta fortuna considerando che quando Allegri lo schierò per la prima volta dall'inizio, l'11 gennaio a Firenze, si procurò una piccola frattura a un dito del piede. Da buon tedesco, Füllkrug non si è piegato al dolore e ha sempre dato la sua disponibilità, ma Allegri da quel giorno non lo ha più schierato da titolare.

L'ex West Ham ha segnato finora un gol, il 18 gennaio contro il Lecce, decisivo per il successo per 1-0, ma non è riuscito a trovare continuità sotto rete. Oggi per lui ci sarà una nuova chance per far capire a tutti di meritare un riscatto che ora resta in dubbio.