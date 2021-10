Milan-Torino, il duello difensivo fra Tomori e Bremer

Un'altra notte a San Siro, un'altra partita complessa e ad alta intensità. Il Milan ospita il Torino di Jurić, formazione che in queste prime nove giornate di campionato ha dimostrato di potersela giocare alla pari contro ogni avversario. Si gioca la 10° giornata di Serie A, il secondo turno infrasettimanale di campionato: analizziamo, alla vigilia del match, i duelli più interessanti che ci propone il campo.

FIKAYO TOMORI vs GLEISON BREMER

Due colonne delle rispettive retroguardie, due difensori con caratteristiche simili: veloci, abili nel gioco aereo e atleticamente dirompenti. Fikayo Tomori è, statistiche alla mano, il primo rossonero per contrasti vinti (17), palloni intercettati (17), passaggi effettuati (481) e per respinte difensive (20). Dal canto suo, Bremer spicca tra i granata per respinte difensive (26) e tiri respinti (4). Due leader tecnici il cui impatto sui rispettivi reparti è di alto livello.