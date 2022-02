Milan, torna di moda il nome di Bergwijn: per il Tottenham può essere ceduto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore è tornato di moda per il Milan il nome di Steven Bergwijn del Tottenham. Il club rossonero lo seguiva già prima che l’esterno offensivo olandese si trasferisse a Londra, quando ancora militava nel PSV. La sua esperienza con gli Spurs non è mai decollata in pieno, e il tecnico Antonio Conte non lo considera incedibile. Tutto però dipenderà dalle richieste economiche del club inglese.