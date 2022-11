Milan-Tottenham è anche Maignan contro Lloris: passato, presente e futuro della Francia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan-Tottenham agli ottavi di finale di Champions League porta con sè tanti ricordi e tanti incroci particolari. Tra i più suggestivi ci sarà sicuramente quello tra i portieri, il passato, il presente e il futuro della nazionale francese. Mike Maignan, portiere rossonero ora infortunato, è l'erede designato di Hugo Lloris per la porta della nazionale francese. Il portiere del Tottenham è un'istituzione: capitano del Mondiale vinto quattro anni fa e leader dello spogliatoio. Nell'ultima stagione e mezzo è stato insidiato da Maignan che al Milan si è consacrato come uno dei portieri migliori del mondo e che lo insidia già da adesso in Nazionale: se non fosse stato per l'infortunio, Deschamps poteva anche avere qualche dubbio su chi schierare. La sfida di Champions di febbraio e marzo vedrà anche questo scontro generazionale.