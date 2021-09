Milan, tra Serie A e Champions è una super settimana

Dopo l'intenso 2-0 sulla Lazio, è arrivata la sfida a mille all'ora di Anfield. E la settimana non è ancora finita... Domenica sera a Torino c'è Juventus-Milan, con i bianconeri in campo durante la settimana a Malmoe sempre in Champions League e il Milan a Liverpool. Una settimana ad alto coefficiente di intensità. Sfide chiave, sfide importanti contro grandi avversari affrontati uno dopo l'altro.

Una settimana simile i rossoneri l'avevano vissuta anche nello scorso mese di marzo, tra domenica 14 e domenica 21. In questo caso il Milan aveva perso in casa contro il Napoli in campionato e contro il Manchester United in Europa League prima di chiudere le tre fatiche settimanali vincendo 3-2 a Firenze contro i viola.

Ma non scherzavano nemmeno gli otto giorni trascorsi, dopo il lockdown, tra il 4 e il 12 luglio del 2020. La serie dura era iniziata con la vittoria dei rossoneri per 3-0 sul campo della Lazio, prima di proseguire con il successo sulla Juventus a San Siro per 4-2 e con il pareggio di Napoli con il 2-2 raggiunto dai rossoneri nel finale di gara.

Sono dunque settimane con fatiche ravvicinate che il Milan ben conosce e che sa come affrontare. Questo non ne diminuisce il livello di difficoltà, ma il modo in cui la squadra di Stefano Pioli affronta le strisce di partite ravvicinate e impegnative è noto: senza piangersi addosso e affrontandole tutte dando il massimo dal primo all'ultimo minuto.