Come riportato sul sito del Milan, i rossoneri contano 3 giocatori in doppia cifra di reti in un singolo campionato (Ibrahimovic, Rebic e Kessie) per la prima volta dalla stagione 2012/2013 (Balotelli, Pazzini ed El Shaarawy). Infatti, Ibrahimovic è a quota 15, mentre Rebic e Kessie a 11.