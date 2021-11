Milan, tre recuperi importanti per Pioli

Tre recuperi importanti per il Milan. Come sottolinea il Corriere dello Sport, lentamente l’emergenza infortuni sta rientrando. Con l’Inter, infatti, ci sarà Rebic, arruolabile per essere impiegato a gara in corso. Il croato rappresenta una soluzione in più sulla corsia sinistra. L’altro recupero importante è Ballo-Touré, che dovrebbe giocare dall’inizio al posto dello squalificato Theo Hernandez. Infine, Pioli potrà contare sull’esperienza di Alessandro Florenzi, anche lui pronto dopo il lungo stop.