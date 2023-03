Milan, tre sfide contro il Napoli in appena 16 giorni

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dall'urna di Nyon, è stato estratto il quarto di finale di Champions League tra Milan e Napoli che si affronteranno tre volte in meno di tre settimane: prima di incontrarsi in Europa, le due squadre si sfideranno infatti anche in campionato. Ecco i tre match nel dettaglio:

2 aprile: Napoli - Milan (Serie A)

12 aprile: Milan - Napoli (andata quarti di Champions League)

18 aprile: Napoli - Milan (ritorno quarti di Champions League)