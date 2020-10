Milan, tutti gli impegni del mese di ottobre: spicca il derby contro l'Inter

L'ottobre rossonero, cominciato da pochi giorni, sarà un mese importante per misurare le ambizioni della squadra di Stefano Pioli. In Serie A, dopo la vittoria europea contro il Rio Ave, Donnarumma e compagni ospiteranno il neopromosso Spezia nella terza giornata. Succesivamente il campionato si fermerà per il concordato spazio alla sosta per le Nazionali. Trascorsa la pausa, si ripartirà con un grandissimo impegno ovvero il derby di Milano che andrà in scena sabato 17 , alle 18.00.

Ad Ottobre comincerà anche l'Europa League rossonera. In programma, infatti, due gare ravvicinate e distanziate di una sola settimana: Celtic-Milan (giovedì 22 alle 21.00) e Milan-Sparta Praga (giovedì 29 alle 18.55); tra queste sfide spazio ad un altro big match casalingo di campionato: nel penultimo weekend di ottobre (data e ora ancora da definire), a San Siro, arriverà la Roma.