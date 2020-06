Milan, tutti sotto esame: Pioli prova a guadagnarsi la conferma

Tutto il Milan è sotto esame, dai giocatori ai dirigenti e... al mister. I conti si faranno alla fine, nella speranza che la squadra possa chiudere bene la stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le quotazioni di Stefano Pioli sono stabili: Gazidis ha ribadito che può giocarsi le sue chance per rimanere al Milan. Il tecnico emiliano, da uomo e allenatore equilibrato qual è, pensa a resistere e a condurre in porto - ovvero in Europa League - la barca, consapevole di avere la squadra dalla sua parte.