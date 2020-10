Milan, Tuttosport: "Maldini apre al rinnovo di Zlatan"

Donnarumma e Calhanoglu, ma non solo. "Avremo anche Ibrahimovic", ha dichiarato ieri Maldini parlando di rinnovi. Il direttore tecnico rossonero lo ha detto prima del fischio d’inizio del derby e quindi prima della doppietta del campione svedese. Insomma, come riporta Tuttosport, Parolo "apre al rinnovo di Zlatan". Ma se Gigio e Calha sono due temi da risolvere in fretta, per Ibra i discorsi sono da rinviare più avanti. Molto dipenderà dalla stagione del Milan e tanto dalle condizioni fisiche dell’attaccante.