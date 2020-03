Milan, Tuttosport: "Per Pioli un film già visto"

Stefano Pioli sta attraversando il periodo più difficile della sua esperienza in rossonero. Ma il tecnico emiliano è abituato a certe situazione. Per lui è come "un film già visto". Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che aggiunge: "In primavera è diventato una costante un periodo di crisi". Con l’Inter accadde a marzo: dopo un 2-2 a Torino, la squadra tolse la spina. Con la Fiorentina, invece, i problemi cominciarono ad aprile: decisivi un ko col Frosinone e il veleno dei Della Valle.