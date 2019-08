Tre amichevoli, una sola rete segnata (contro il Novara). Come riporta Tuttosport, il Milan è a caccia di gol. Il noto quotidiano sportivo si sofferma sulla gara contro il Manchester United in programma oggi a Cardiff. Mister Giampaolo spera che Piatek possa sbloccarsi, ma intanto si tutela richiamando in squadra André Silva.